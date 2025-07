Inarretable La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans

Inarretable La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans mardi 5 août 2025.

Inarretable

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Un homme parle de la violence… la sienne, la nôtre, celle contre les femmes. Il nous parle aussi de toutes ces belles choses pour lesquelles on s’accroche à la vie, de comment (se) réparer et d’expériences avec la nature qui l’ont aidées à s’en sortir.

.

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 01 44 80 garedesaillans26@gmail.com

English :

A man talks about violence… his own, ours, against women. He also talks about all those beautiful things we cling to in life, how to repair ourselves, and the experiences with nature that helped him get through.

German :

Ein Mann spricht über Gewalt seine eigene, unsere, die gegen Frauen. Er erzählt auch von all den schönen Dingen, für die man am Leben festhält, davon, wie man (sich) repariert, und von Erfahrungen mit der Natur, die ihm geholfen haben, sich selbst zu helfen.

Italiano :

Un uomo parla della violenza… la sua, la nostra, contro le donne. Parla anche di tutte le cose belle a cui ci aggrappiamo nella vita, di come riparare noi stessi e delle esperienze con la natura che lo hanno aiutato a superarle.

Espanol :

Un hombre habla de la violencia… la suya, la nuestra, contra las mujeres. También habla de todas las cosas bellas a las que nos aferramos en la vida, de cómo repararnos a nosotros mismos y de las experiencias con la naturaleza que le ayudaron a salir adelante.

L’événement Inarretable Saillans a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme