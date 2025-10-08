Inauguration 7ème Festival du Fauteuil Rouge Ciné Tence Tence

Inauguration 7ème Festival du Fauteuil Rouge

Ciné Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

2025-10-08 18:30:00

Inauguration en présence de Brigitte Baumié, marraine du festival.

Sélection de courts métrages autour du handicap et de la différence dont Akvarium et Cartes sur table. Un buffet clôture l’inauguration. Tout public.

Ciné Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 46 44 cinetence@orange.fr

English :

Opening in the presence of Brigitte Baumié, festival godmother.

Selection of short films about disability and difference, including Akvarium and Cartes sur table. A buffet closes the inauguration. Open to all.

German :

Eröffnung in Anwesenheit von Brigitte Baumié, der Schirmherrin des Festivals.

Auswahl von Kurzfilmen rund um das Thema Behinderung und Andersartigkeit, darunter Akvarium und Cartes sur table. Ein Buffet schließt die Einweihung ab. Für alle Zuschauer.

Italiano :

Inaugurazione alla presenza di Brigitte Baumié, madrina del festival.

Una selezione di cortometraggi sulla disabilità e la differenza, tra cui Akvarium e Cartes sur table. Un buffet chiude l’inaugurazione. Aperto a tutti.

Espanol :

Inauguración en presencia de Brigitte Baumié, madrina del festival.

Selección de cortometrajes sobre la discapacidad y la diferencia, entre ellos Akvarium y Cartes sur table. Un bufé cierra la inauguración. Abierto a todos.

