Inauguration à la Cave du Facteur Cave du Facteur Hauterives

Cave du Facteur 23 grande Rue Hauterives Drôme

Venez assister à l’inauguration de la cour de la Cave du Facteur à Hauterives de 11h30 à 21h30 avec au programme dégustation gratuite ainsi que tombola.

Cave du Facteur 23 grande Rue Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 20 86 lacavedufacteur@gmail.com

English :

Join us for the inauguration of the courtyard of the Cave du Facteur in Hauterives from 11:30am to 9:30pm, with free wine tasting and a tombola.

German :

Kommen Sie zur Einweihung des Hofes der Cave du Facteur in Hauterives von 11.30 bis 21.30 Uhr. Auf dem Programm stehen eine kostenlose Weinprobe sowie eine Tombola.

Italiano :

Partecipate all’inaugurazione del cortile della Cave du Facteur di Hauterives dalle 11.30 alle 21.30, con degustazione gratuita di vini e tombola.

Espanol :

Asista a la inauguración del patio de la Cave du Facteur en Hauterives, de 11.30 a 21.30 h, con degustación gratuita de vinos y una tómbola.

