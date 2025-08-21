Inauguration à la Cave du Facteur Cave du Facteur Hauterives
Début : Jeudi 2025-08-21 11:30:00
fin : 2025-08-21 21:30:00
2025-08-21
Venez assister à l’inauguration de la cour de la Cave du Facteur à Hauterives de 11h30 à 21h30 avec au programme dégustation gratuite ainsi que tombola.
Cave du Facteur 23 grande Rue Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 20 86 lacavedufacteur@gmail.com
English :
Join us for the inauguration of the courtyard of the Cave du Facteur in Hauterives from 11:30am to 9:30pm, with free wine tasting and a tombola.
German :
Kommen Sie zur Einweihung des Hofes der Cave du Facteur in Hauterives von 11.30 bis 21.30 Uhr. Auf dem Programm stehen eine kostenlose Weinprobe sowie eine Tombola.
Italiano :
Partecipate all’inaugurazione del cortile della Cave du Facteur di Hauterives dalle 11.30 alle 21.30, con degustazione gratuita di vini e tombola.
Espanol :
Asista a la inauguración del patio de la Cave du Facteur en Hauterives, de 11.30 a 21.30 h, con degustación gratuita de vinos y una tómbola.
