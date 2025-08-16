INAUGURATION ACCORD « VINS ET CHOCOLAT » Gabian

INAUGURATION ACCORD « VINS ET CHOCOLAT » Gabian samedi 16 août 2025.

INAUGURATION ACCORD « VINS ET CHOCOLAT »

Gabian Hérault

La Grange s’ouvre à de nouvelles expériences… Découvrez nos accInauguration Samedi 16 Août de 10h à 11h30, visite de la cave + accords vins et chocolats en partenariat avec Chocola ‘Thé, Chocolatier et salon de thé à Pézenas.

Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 69 81

English :

La Grange opens up to new experiences… Discover our accInauguration Saturday August 16th from 10am to 11:30am, cellar tour + wine and chocolate pairings in partnership with Chocola ‘Thé, Chocolatier et salon de thé à Pézenas.

German :

La Grange öffnet sich für neue Erfahrungen… Entdecken Sie unsere accEröffnung Samstag, 16. August, 10:00-11:30 Uhr, Besichtigung des Weinkellers + Abstimmung von Wein und Schokolade in Partnerschaft mit Chocola ‘Thé, Chocolatier und Teesalon in Pézenas.

Italiano :

La Grange si apre a nuove esperienze… Scoprite la nostra accInaugurazione Sabato 16 agosto dalle 10.00 alle 11.30, visita della cantina + abbinamento vino e cioccolato in collaborazione con Chocola ‘Thé, cioccolateria e sala da tè di Pézenas.

Espanol :

La Grange se abre a nuevas experiencias… Descubra nuestra inauguración Sábado 16 de agosto de 10:00 a 11:30 h, visita de la bodega + maridaje de vino y chocolate en colaboración con Chocola ‘Thé, chocolatería y salón de té de Pézenas.

