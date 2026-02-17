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Inauguration Aire de jeux du Parc de la Boucardière Parc de la Boucardière Nantes

mercredi 14 octobre 2026 · Parc de la Boucardière · Nantes

Inauguration Aire de jeux du Parc de la Boucardière Parc de la Boucardière Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Parc de la Boucardière
Adresse
54 Rue de l'Abbaye
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  En famille, Jeune Public 

À l’ouest de Nantes, une villa insolite a surgi sur les ruines d’un ancien manoir. Dévaler d’une tour, grimper sur le dos d’un loup ou faire tinter un lustre géant : ce jeu monumental offre aux enfants un nouveau terrain d’aventures pour se défouler et se raconter des histoires.Venez découvrir cette nouvelle aire de jeux, et profitez de différentes animations lors de son inauguration, le mercredi 14 octobre.

Parc de la Boucardière Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-boucardiere


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