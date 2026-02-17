Inauguration Aire de jeux du Parc de la Boucardière Parc de la Boucardière Nantes
mercredi 14 octobre 2026 · Parc de la Boucardière · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 16:00 – 18:00
Gratuit : oui En famille, Jeune Public
À l’ouest de Nantes, une villa insolite a surgi sur les ruines d’un ancien manoir. Dévaler d’une tour, grimper sur le dos d’un loup ou faire tinter un lustre géant : ce jeu monumental offre aux enfants un nouveau terrain d’aventures pour se défouler et se raconter des histoires.Venez découvrir cette nouvelle aire de jeux, et profitez de différentes animations lors de son inauguration, le mercredi 14 octobre.
Parc de la Boucardière Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-boucardiere
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