Inauguration Atelier Terre de Lumas Maisonnais samedi 13 décembre 2025.

44 route de Montgenoux Maisonnais Cher

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-13

Terre de Lumas ouvre son atelier !
Entre tradition et création, nos poteries en grès émaillé sont réalisées artisanalement. Partagez ce moment d’inauguration et découvrez des objets uniques et durables.   .

44 route de Montgenoux Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 09 23 35  franckmartinat@outlook.fr

