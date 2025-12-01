Inauguration Atelier Terre de Lumas Maisonnais
Inauguration Atelier Terre de Lumas Maisonnais samedi 13 décembre 2025.
Inauguration Atelier Terre de Lumas
44 route de Montgenoux Maisonnais Cher
Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-13
Terre de Lumas ouvre son atelier !
Entre tradition et création, nos poteries en grès émaillé sont réalisées artisanalement. Partagez ce moment d’inauguration et découvrez des objets uniques et durables. .
44 route de Montgenoux Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 09 23 35 franckmartinat@outlook.fr
English :
Terre de Lumas opens its workshop!
