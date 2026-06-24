Inauguration au Golf aux Daims Golf aux Daims Saint-Riquier-ès-Plains

Saint-Riquier-ès-Plains

Inauguration au Golf aux Daims

Golf aux Daims 485 Route du Golf Saint-Riquier-ès-Plains Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Durant le week-end du 4 et 5 juillet le Golf aux Daims fête son ouverture !

Pendant tout le week-end le practice du golf sera accessible gratuitement et en accès illimité, de plus retrouvez des structures gonflables, un mini golf, de la pétanque…

Au programme du samedi

Compétition du club Départ dès 9h00 en Stableford simple.

Secrets de ruches Rencontre avec Les Orpailleuses de 15h à 17h. Venez découvrir nos ruches et profitez-en pour déguster notre miel maison tout fraîchement récolté !

Dans les coulisses du green De 15h à 17h, venez à la rencontre de notre équipe de greenkeepers. Ils vous feront découvrir leur métier passionnant, leurs machines spécifiques et tous les secrets de l’entretien d’un parcours de golf !

Initiations gratuites Rendez-vous à 14h00, 15h00 et 16h00 (Sans inscription)

Au programme du dimanche

Initiations gratuites Rendez-vous à 11h00 (Sans inscription) .

Golf aux Daims 485 Route du Golf Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 44 51 02 56 accueil@golfauxdaims.fr

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English : Inauguration au Golf aux Daims

L’événement Inauguration au Golf aux Daims Saint-Riquier-ès-Plains a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre