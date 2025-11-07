Inauguration Bâtiment N – Sanofi Le Trait Sanofi Le Trait Le Trait
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T09:00:00+01:00 – 2025-11-07T17:00:00+01:00
Fin : 2025-11-07T09:00:00+01:00 – 2025-11-07T17:00:00+01:00
Créer un événement en inaugurant notre nouveau bâtiment dédié aux biotechnologies et ainsi souligner l’investissement de Sanofi dans le site du Trait pour soutenir sa stratégie en immunologie.
Faire (re)découvrir l’activité, les métiers, la modernisation du Trait. Montrer l’empreinte territoriale de Sanofi. Soutenir l’image et la réputation de Sanofi en tant que leader industriel pharma en France et à l’étranger.
Sanofi Le Trait 1051 boulevard industriel Le Trait Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie
