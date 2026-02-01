Inauguration Chez Daddy Autun Autun

Inauguration Chez Daddy Autun

3 rue de l'Arquebuse Autun Saône-et-Loire

2026-02-26

2026-02-26

Chez Daddy, plus qu’un café, c’est un lieu de vie où des liens se tissent entre toutes les générations.

Chez Daddy, plus qu’un café, c’est

– un habitat inclusif et participatif pour seniors autonomes bien vieillir chez soi, bien entouré

– un café intergénérationnel ouvert sur le quartier et comme à la maison une seconde famille

– une réponse avec le territoire contre l’isolement des personnes âgées

Chez Daddy, tu sentiras 4 piliers fondateurs

– rencontre intergénérationnelle chaque personne qui franchit la porte est curieuse à la rencontre, quel que soit l’âge et son milieu social.

– convivialité on vit des moments joyeux et chaleureux où tout le monde peut s’appeler par son prénom et se tutoyer.

– transmission on est persuadé que, quel que soit son âge, on a toutes et tous quelque chose à partager un savoir, savoir-faire, une passion, découverte …

– entraide les adhérents peuvent compter les uns sur les autres tout au long de leur vie, d’autant plus lors de période difficile

En 2026, c’est au coeur d’Autun que Chez Daddy s’installe. Un lieu de vie avec 19 logements adaptés aux seniors et un café associatif au rez-de-chaussée garantissent la transmission de savoir, savoir-faire entre toutes les générations.

Au quotidien, tu peux venir boire un café, participer ou animer une activité, rejoindre la tablée partagée pour le déjeuner et boire un verre lors du temps Apéro ! Et même venir te renseigner sur les appartements.

Tu seras toujours accueilli par un Tisseur de liens pour qu’il te présente au reste des membres de Chez Daddy, où tu pourras toujours compter sur cette seconde famille.

Le café est ouvert à toutes et à tous et accessible également aux enfants !

Chez Daddy, on vient pour un café, un logement, un sourire. ?

On revient pour les liens que l’on tisse. On y reste parce qu’on s’y sent chez soi. ?

Chez Daddy, plus qu’un café. .

3 rue de l'Arquebuse Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

