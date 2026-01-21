Inauguration Coin Troc La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 19:30 – 21:30

Croquez et troquez : soirée d’inauguration dessinéePour l’inauguration du coin troc de La Galerie x Trocool, nous vous invitons à troquer, à croquer, ou les deux !???? Ce sera l’occasion d’échanger des vêtements entre les personnes présentes, le tout autour d’un verre.????? Sur le modèle des cafés dessin, et accompagné.e.s par l’illustratrice ChaDO, vous aurez également la possibilité de dessiner l’ambiance de la soirée et quelques modèles avec leurs nouvelles acquisitions. Du matériel sera présent sur place si besoin, mais nous vous conseillons de venir avec le vôtre.Si vous ne souhaitez ni troquer ni dessiner, vous êtes évidemment les bienvenu.e.s, ce sera l’occasion de (re)découvrir la Galerie du Zéro Déchet ! Infos pratiques???? Vendredi 23 Janvier???? Début de l’inauguration à 19h30????La Galerie du Zéro Déchet, Place Dulcie September (portail tout à gauche)????Troc : 10 pièces textiles maximum/personnes : de saison, en bon état et propre. Dans l’idéal nous souhaiterions avoir une diversité de taille, d’âge, de genre dans les pièces proposées pour permettre au plus grand nombre de participer à la session de troc !????Boissons à prix libre (paiement en liquide)

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000



