Inauguration-concert au Carmel de Pamiers Cloître du Carmel Pamiers

Inauguration-concert au Carmel de Pamiers Vendredi 19 septembre, 18h30 Cloître du Carmel Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Soirée exceptionnelle au Carmel – Entre patrimoine et création contemporaine

La Ville de Pamiers vous invite à une soirée unique, mêlant découverte patrimoniale et création artistique contemporaine.

Au programme :

– L’exposition « Le Carmel fête ses trois ans »

– L’inauguration de nouveaux espaces ouverts au public : les jardins réaménagés, un espace muséal consacré à la pharmacie de l’ancien hôpital de Pamiers, une librairie-boutique.

À partir de 20h, la soirée se poursuivra en musique avec « La Flèche », une création musicale originale de Jean-Paul Raffit et de l’Orchestre de Chambre d’hôte.

Renseignements : 05 61 60 93 61

matilde.besse@ville-pamiers.fr

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« link »: « mailto:matilde.besse@ville-pamiers.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

© Archives municipales de Pamiers