INAUGURATION DE LA BALEINE ROUGE NOUVEAU LIEU/NOUVELLE SAISON Sète

INAUGURATION DE LA BALEINE ROUGE NOUVEAU LIEU/NOUVELLE SAISON

896 Boulevard de Verdun Sète Hérault

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

2025-10-03 2025-10-04

Un week-end festif, avec des concerts, des ateliers de danse, de théâtre…

Un week-end festif, avec des concerts, des ateliers de danse, de théâtre, la chorale d’Alice Bénar, une initiation aux frappes tambours de barque de joutes et des danses de baléti avec Christophe Nevado maître de danse et musicien de barque, des poètes, un défilé haute couture orchestré par Katharina Linder, une boum costumée, des bonnes choses à manger et à boire, la fête quoi !Le concert de la Mal-Coiffée en ouverture est en pré-vente sur hello assohttps://www.helloasso.com/…/concert-la-mal-coiffee-rojasLe reste est proposé à prix libre. .

896 Boulevard de Verdun Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35 baleinerouge7@gmail.com

English :

A festive weekend of concerts, dance and theater workshops…

German :

Ein festliches Wochenende mit Konzerten, Tanz- und Theaterworkshops…

Italiano :

Un fine settimana di festa, con concerti, laboratori di danza e teatro…

Espanol :

Un fin de semana festivo, con conciertos, talleres de danza y teatro…

