Inauguration de la biennale d’architecture du Trégor Trédarzec

Inauguration de la biennale d’architecture du Trégor Trédarzec jeudi 18 septembre 2025.

Inauguration de la biennale d’architecture du Trégor

Jardin de Kerdalo Trédarzec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

La Biennale d’architecture du Trégor 2025 s’ouvre officiellement au Jardin de Kerdalo, en présence de Francis Nativel, président d’Eaux et Rivières de Bretagne.

Un moment privilégié, dans un cadre exceptionnel ouvert spécialement pour l’occasion, pour lancer cette nouvelle édition dédiée à l’architecture contemporaine, aux paysages et aux territoires du littoral breton.

Retrouvons-nous dans la serre du jardin pour partager et inaugurer ensemble cet événement culturel. .

Jardin de Kerdalo Trédarzec 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 70 23 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Inauguration de la biennale d’architecture du Trégor Trédarzec a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose