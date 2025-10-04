Inauguration de la borne du serment de Koufra de la voie de la 2e DB Rhinau

samedi 4 octobre 2025.

Inauguration de la borne du serment de Koufra de la voie de la 2e DB

Place de l’hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00

2025-10-04

Inauguration dans le cadre du 80e anniversaire de la libération.

Dans le cadre du 80e anniversaire de la libération, Marianne HORNY-GONIER, Maire de Rhinau, et le Conseil Municipal de Rhinau ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la borne du serment de Koufra de la voie de la 2e DB. 0 .

Place de l’hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31

English :

Inauguration to mark the 80th anniversary of the liberation.

German :

Einweihung im Rahmen des 80. Jahrestags der Befreiung.

Italiano :

Inaugurazione in occasione dell’80° anniversario della Liberazione.

Espanol :

Inauguración con motivo del 80 aniversario de la Liberación.

