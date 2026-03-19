Inauguration de la boutique de la Boulangerie s’enfarine saison 2026 La Boulangerie s’enfarine Mont-Saint-Vincent

Inauguration de la boutique de la Boulangerie s’enfarine saison 2026

La Boulangerie s’enfarine 17 rue de Gourdon Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Inauguration de la Galerie Boutique de la Boulangerie s’enfarine saison 2026.

Dégustation de tartines chèvre/miel et ail des ours de nos producteurs.

Chasse aux galets des métiers jeu de piste dans le village (informations à la boutique). .

La Boulangerie s’enfarine 17 rue de Gourdon Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté laboulangeriesenfarine@gmail.com

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English : Inauguration de la boutique de la Boulangerie s’enfarine saison 2026

L’événement Inauguration de la boutique de la Boulangerie s’enfarine saison 2026 Mont-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-03-19 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II