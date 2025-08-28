Inauguration de la Canopée Romans-sur-Isère

Inauguration de la Canopée Romans-sur-Isère jeudi 28 août 2025.

Inauguration de la Canopée

place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-08-28 19:00:00

Inauguration de la promenade Jean-Jaurès et de sa canopée jeudi 28 août à 19h avec, au programme, animations ludiques et musicales, cocktail… à partir de 20 heures venez danser grâce à l’orchestre UFO.

place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 com@ville-romans26.fr

English :

Inauguration of the Promenade Jean-Jaurès and its canopy on Thursday August 28 at 7pm, with entertainment, music and cocktails… from 8pm, dance to the UFO orchestra.

German :

Einweihung der Promenade Jean-Jaurès und ihres Blätterdachs am Donnerstag, den 28. August um 19 Uhr mit einem Programm aus spielerischen und musikalischen Animationen, Cocktails… Ab 20 Uhr können Sie dank des Orchesters UFO tanzen.

Italiano :

Inaugurazione della Promenade Jean-Jaurès e della sua tettoia giovedì 28 agosto alle 19.00, con un programma di attività ludiche e musicali, cocktail… dalle 20.00 si balla con l’orchestra UFO.

Espanol :

Inauguración del paseo Jean-Jaurès y de su marquesina el jueves 28 de agosto a las 19:00 h, con un programa de actividades lúdicas y musicales, cócteles… a partir de las 20:00 h, baile toda la noche con la orquesta UFO.

