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Inauguration de la Cave Vivante Cambo-les-Bains

Inauguration de la Cave Vivante Cambo-les-Bains

Inauguration de la Cave Vivante Cambo-les-Bains samedi 6 juin 2026.

Adresse : 31 Rue des Terrasses

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Inauguration de la Cave Vivante

31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Rendez-vous le samedi 06 juin à Cambo-les-Bains pour une journée autour du vin, du partage et des belles rencontres.

Au programme
Salon des vins avec 5 vignerons
Dégustations et vente de vins
Ambiance conviviale sur les terrasses, en face de la Cave

Dès 19h45, place au repas des vignerons à l’hôtel restaurant La Villa Bleue

Au menu
Tapas et charcuterie
Côte de boeuf, saucisse, boudin et épaule d’agneau
Dessert

Salon des vins de 10h30 à 19h   .

31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 53 60 34 

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English : Inauguration de la Cave Vivante

L’événement Inauguration de la Cave Vivante Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cambo les Bains

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