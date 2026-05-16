Cambo-les-Bains

Inauguration de la Cave Vivante

31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous le samedi 06 juin à Cambo-les-Bains pour une journée autour du vin, du partage et des belles rencontres.

Au programme

Salon des vins avec 5 vignerons

Dégustations et vente de vins

Ambiance conviviale sur les terrasses, en face de la Cave

Dès 19h45, place au repas des vignerons à l’hôtel restaurant La Villa Bleue

Au menu

Tapas et charcuterie

Côte de boeuf, saucisse, boudin et épaule d’agneau

Dessert

Salon des vins de 10h30 à 19h .

31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 53 60 34

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English : Inauguration de la Cave Vivante

L’événement Inauguration de la Cave Vivante Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cambo les Bains