Inauguration de la Cave Vivante Cambo-les-Bains
Inauguration de la Cave Vivante Cambo-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Inauguration de la Cave Vivante
31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous le samedi 06 juin à Cambo-les-Bains pour une journée autour du vin, du partage et des belles rencontres.
Au programme
Salon des vins avec 5 vignerons
Dégustations et vente de vins
Ambiance conviviale sur les terrasses, en face de la Cave
Dès 19h45, place au repas des vignerons à l’hôtel restaurant La Villa Bleue
Au menu
Tapas et charcuterie
Côte de boeuf, saucisse, boudin et épaule d’agneau
Dessert
Salon des vins de 10h30 à 19h .
31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 53 60 34
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English : Inauguration de la Cave Vivante
L’événement Inauguration de la Cave Vivante Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cambo les Bains
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