Inauguration de la Créathèque Médiathèque Boris Vian Pont-Évêque samedi 4 octobre 2025.

Inauguration de la Créathèque Samedi 4 octobre, 11h30 Médiathèque Boris Vian Isère

Début : 2025-10-04T11:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

La médiathèque de Pont-Evêque vous invite à l’inauguration officielle de sa Créathèque !

Moment convivial autour d’un verre pour découvrir cet espace et son fonctionnement.

Mais, la Créathèque, késako ?

Il s’agit d’un nouvel espace dédié aux loisirs créatifs en tous genres

Vous retrouverez désormais au sein d’un même rayon tous les livres et revues adulte et jeunesse consacrés au DIY :

Dessin

Couture

Tricot

Origami

Crochet

Aquarelle

Fabrication de bijoux

Quilling

Scrapbooking

Calligraphie

Gouache…

Mais le plus de la Créathèque, c’est sa proposition d’échange de matériel de loisirs créatifs, ouvert à tous. Pelotes de laines, chutes de tissus, boutons, stickers, papiers colorés, pinceaux, tampons, fils de coton, tubes de peinture… Bricoleurs et créatrices, déposez le matériel qui prend la poussière dans vos placards pour qu’il puisse profiter à d’autres. Ou prenez ce dont vous avez besoin pour découvrir une nouvelle activité.

C’est libre et gratuit !

Et ce sont aussi des ateliers créatifs proposés chaque mois dans l’agenda du réseau Trente et + pour petits et/ou grands.

Médiathèque Boris Vian 1 Place Claude Barbier 38780 Pont-Évêque Pont-Évêque 38780 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474576430 https://www.trente-et-plus.fr/

