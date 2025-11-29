Inauguration de la Crèche de l’église paroissiale Église Notre-Dame de l’Assomption Lambesc

Inauguration de la Crèche de l’église paroissiale

Samedi 29 novembre 2025 de 16h à 19h. Église Notre-Dame de l’Assomption Place des Poilus Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Inauguration de la Crèche de l’église. Présentation des nouveaux aménagements et décors. Historique de la tradition de la crèche.



L’église sera ouverte le dimanche 30 novembre de 15h00 à 18h00.

.

Église Notre-Dame de l’Assomption Place des Poilus Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 17 60 92

English :

Inauguration of the church’s Nativity scene. Presentation of the new fittings and decorations. History of the crib tradition.



The church will be open on Sunday November 30 from 3:00 pm to 6:00 pm.

German :

Einweihung der Krippe in der Kirche. Vorstellung der neuen Einrichtung und Dekoration. Geschichtlicher Überblick über die Tradition der Krippe.



Die Kirche ist am Sonntag, den 30. November von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Italiano :

Inaugurazione del presepe della chiesa. Presentazione dei nuovi allestimenti e decorazioni. Storia della tradizione del presepe.



La chiesa sarà aperta domenica 30 novembre dalle 15.00 alle 18.00.

Espanol :

Inauguración del belén de la iglesia. Presentación de la nueva decoración. Historia de la tradición del belén.



La iglesia permanecerá abierta el domingo 30 de noviembre de 15:00 a 18:00 horas.

L’événement Inauguration de la Crèche de l’église paroissiale Lambesc a été mis à jour le 2025-10-23 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc