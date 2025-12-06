Inauguration de la crèche de Léoncel Trois lieux à visiter sur la commune Léoncel

Inauguration de la crèche de Léoncel

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Inauguration de la crèche de Léoncel et journée festive

– Bénédiction de la crèche à 15h

– Chants dans l’Abbaye par la chorale de Beaufort

– Lecture de l’Évangile

– Histoire courte et inédite extraite de la vie des moines autour du braséro

English :

Inauguration of the Léoncel crib and festive day:

– Blessing of the crib at 3pm

– Singing in the Abbey by the Beaufort choir

– Gospel reading

– Short, unpublished story from the life of the monks around the brazier

German :

Einweihung der Krippe in Léoncel und Festtag

– Segnung der Krippe um 15 Uhr

– Gesang in der Abtei durch den Chor von Beaufort

– Lesung aus dem Evangelium

– Unveröffentlichte Kurzgeschichte aus dem Leben der Mönche rund um das Braséro

Italiano :

Inaugurazione della culla di Léoncel e giornata di festa:

– Benedizione del lettino alle 15:00

– Canto nell’Abbazia da parte del coro di Beaufort

– Lettura del Vangelo

– Breve racconto inedito della vita dei monaci intorno al braciere

Espanol :

Inauguración de la cuna de Léoncel y jornada festiva:

– Bendición de la cuna a las 15 h

– Canto en la Abadía por el coro de Beaufort

– Lectura del Evangelio

– Breve historia inédita de la vida de los monjes en torno al brasero

