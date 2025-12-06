Inauguration de la crèche de Léoncel Trois lieux à visiter sur la commune Léoncel
Inauguration de la crèche de Léoncel Trois lieux à visiter sur la commune Léoncel samedi 6 décembre 2025.
Inauguration de la crèche de Léoncel
Trois lieux à visiter sur la commune Lieux divers Léoncel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 13:30:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Inauguration de la crèche de Léoncel et journée festive
– Bénédiction de la crèche à 15h
– Chants dans l’Abbaye par la chorale de Beaufort
– Lecture de l’Évangile
– Histoire courte et inédite extraite de la vie des moines autour du braséro
.
Trois lieux à visiter sur la commune Lieux divers Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 56 01 56
English :
Inauguration of the Léoncel crib and festive day:
– Blessing of the crib at 3pm
– Singing in the Abbey by the Beaufort choir
– Gospel reading
– Short, unpublished story from the life of the monks around the brazier
German :
Einweihung der Krippe in Léoncel und Festtag
– Segnung der Krippe um 15 Uhr
– Gesang in der Abtei durch den Chor von Beaufort
– Lesung aus dem Evangelium
– Unveröffentlichte Kurzgeschichte aus dem Leben der Mönche rund um das Braséro
Italiano :
Inaugurazione della culla di Léoncel e giornata di festa:
– Benedizione del lettino alle 15:00
– Canto nell’Abbazia da parte del coro di Beaufort
– Lettura del Vangelo
– Breve racconto inedito della vita dei monaci intorno al braciere
Espanol :
Inauguración de la cuna de Léoncel y jornada festiva:
– Bendición de la cuna a las 15 h
– Canto en la Abadía por el coro de Beaufort
– Lectura del Evangelio
– Breve historia inédita de la vida de los monjes en torno al brasero
L’événement Inauguration de la crèche de Léoncel Léoncel a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme Vercors Drôme