Inauguration de la crèche de Noël Argences en Aubrac

Inauguration de la crèche de Noël; soigneusement mise en scène et illuminée pour célébrer la magie de la Nativité. Ouverte à la visite du 30 novembre 2025 au 11 janvier 2026 de 9h à 21h.

Les Rois Mages en chemin

Le berger et ses moutons

La Sainte Famille dans l’étable

Les animaux veillant sur l’Enfant Jésus

Une ambiance chaleureuse créée par les lumières et les décors naturels .

English :

Inauguration of the Christmas crib; carefully staged and illuminated to celebrate the magic of the Nativity. Open to visitors from November 30, 2025 to January 11, 2026, 9am to 9pm.

