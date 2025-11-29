INAUGURATION DE LA CRECHE MEZOISE Mèze

INAUGURATION DE LA CRECHE MEZOISE

Rue Molière Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Plongez au cœur de latradition de Noël à Mèzeavec levillage miniatureet sacrèche emblématique, véritable œuvre collective façonnée avec passion par une équipe de bénévoles talentueux et dévoués.

Plongez au cœur de la tradition de Noël à Mèze avec le village miniature et sa crèche emblématique, véritable œuvre collective façonnée avec passion par une équipe de bénévoles talentueux et dévoués.Cette édition 2025 marque une étape symbolique après huit mois de création et deux mois de montage, la crèche s’enrichit de nouveaux bâtiments entièrement électrifiés. Vous y découvrirez l’usine à gaz, symbole du progrès d’autrefois, le vieux moulin de Beau-Rivage, le kiosque de l’Esplanade, l’étable de la Nativité entièrement restaurée, ainsi qu’un phare flambant neuf veillant désormais sur le port.Au fil des maquettes, c’est tout Mèze qui prend vie les métiers d’antan, les traditions locales, les scènes de vie, croyantes ou non, qui composent le visage authentique du village. Chaque détail reflète l’attachement des Mézois à leur patrimoine, la créativité et la ferveur qui animent cette réalisation unique.La mise en lumière a été particulièrement soignée un ciel bleu de 28 m², cousu à la main par Danièle, surplombe le décor, tandis qu’Adrien a imaginé une électrification complète et animée, donnant à la crèche une atmosphère magique.Ce projet est avant tout une aventure humaine et artisanale, nourrie par la générosité des habitants qui ont confié leurs santons familiaux, offrant à la crèche une âme à la fois intime et collective.L’inauguration sera suivie d’un spectacle son et lumière d’une durée de huit minutes, retraçant la naissance et la vie de la crèche à travers une narration poétique et immersive. La soirée se clôturera autour d’un apéritif convivial, à la salle Jeanne Oulié, pour prolonger ce moment de partage et de fête.Les ateliers maquettes reprendront dès février, chaque mercredi soir, pour préparer les prochaines éditions et permettre à tous ceux qui le souhaitent de rejoindre cette belle aventure collective. .

Rue Molière Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 24 80 08 61 genevieveriere@sfr.fr

English :

Immerse yourself in the heart of Mèze’s Christmas tradition with the miniature village and its emblematic nativity scene, a collective work of art crafted with passion by a team of talented and dedicated volunteers.

German :

Tauchen Sie ein in die Tradition der Weihnachtszeit in Mèze mit dem Miniaturdorf und der symbolträchtigen Krippe, einem wahren Gemeinschaftswerk, das von einem Team talentierter und engagierter Freiwilliger mit Leidenschaft gestaltet wird.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della tradizione natalizia di Mèze con il presepe in miniatura e il suo emblematico presepe, un’opera d’arte collettiva creata con passione da un team di volontari talentuosi e dedicati.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la tradición navideña de Mèze con el belén en miniatura y su emblemático nacimiento, una obra de arte colectiva creada con pasión por un equipo de voluntarios con talento y dedicación.

L’événement INAUGURATION DE LA CRECHE MEZOISE Mèze a été mis à jour le 2025-11-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE