INAUGURATION DE LA CRÈCHE MÉZOISE

Mèze Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Comme chaque année, la magie de Noël s’invite à Mèze avec l’inauguration de la crèche du village, fruit d’un travail collectif mené avec passion et patience par une équipe de bénévoles dévoués.

Comme chaque année, la magie de Noël s’invite à Mèze avec l’inauguration de la crèche du village, fruit d’un travail collectif mené avec passion et patience par une équipe de bénévoles dévoués.Cette édition 2025 marque une étape importante après huit mois de création et deux mois de montage, la crèche s’illumine cette année de nouveaux bâtiments entièrement électrifiés. On y retrouve notamment l’usine à gaz, symbole du progrès d’antan, le vieux moulin de Beau-Rivage, le kiosque de l’Esplanade, l’étable de la Nativité entièrement refaite, et un phare flambant neuf qui vient désormais veiller sur le port. Au fil des maquettes, tout Mèze est représenté les métiers d’autrefois, les traditions locales, les scènes de vie, croyantes ou non, qui forment le visage vivant du village. Chaque détail témoigne de la ferveur, de la créativité et de l’attachement des Mézois à leur patrimoine.Une attention particulière a été portée à la mise en lumière un tissu bleu de 28 m², patiemment cousu par Danièle, évoque le ciel de la crèche, tandis qu’Adrien a assuré l’électrification complète et l’animation lumineuse du décor. Ce projet collectif ne serait pas le même sans l’équipe de bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, ni sans les habitants qui ont confié leurs santons familiaux, offrant à la crèche une âme unique, à la fois intime et partagée. Un grand merci également à Geneviève Rière pour la communication, et à l’abbé, pour sa complicité tout au long de cette aventure.L’inauguration sera suivie d’un spectacle son et lumière de huit minutes, retraçant la naissance et la vie de la crèche à travers une narration poétique et immersive. La soirée s’achèvera par un apéritif convivial offert à la salle Jeanne Oulié, afin de prolonger ce moment de partage et de fête. Les ateliers maquettes se poursuivront dès février, chaque mercredi soir, pour préparer les futures éditions et permettre à tous ceux qui le souhaitent de rejoindre cette belle aventure artisanale et humaine. .

Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 24 80 08 61 genevieveriere@sfr.fr

English :

As every year, the magic of Christmas comes to Mèze with the inauguration of the village crib, the fruit of a collective effort carried out with passion and patience by a team of dedicated volunteers.

German :

Wie jedes Jahr lädt der Weihnachtszauber mit der Einweihung der Dorfkrippe nach Mèze ein. Die Krippe ist das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit, die von einem Team engagierter Freiwilliger mit Leidenschaft und Geduld durchgeführt wurde.

Italiano :

Come ogni anno, la magia del Natale arriva a Mèze con l’inaugurazione della culla del villaggio, frutto di uno sforzo collettivo portato avanti con passione e pazienza da un team di volontari dedicati.

Espanol :

Como cada año, la magia de la Navidad llega a Mèze con la inauguración de la cuna del pueblo, fruto de un esfuerzo colectivo llevado a cabo con pasión y paciencia por un equipo de voluntarios entregados.

