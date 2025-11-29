Inauguration de la crèche provençale au musée Albert Reynaud Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane
Inauguration de la crèche provençale au musée Albert Reynaud Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane samedi 29 novembre 2025.
Inauguration de la crèche provençale au musée Albert Reynaud
Samedi 29 novembre 2025.
A 10h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 Rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Inauguration de la crèche, réalisée avec les santons traditionnels de l’église Saint-Nicolas habillés fin du 19ème siècle, en présence du groupe folklorique provençal La Coupo Santo (chant et danse).
Visibilité de la table traditionnelle des 13 desserts.
.
Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 Rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com
English :
Inauguration of the nativity scene, created with traditional santons from the Saint-Nicolas church, dressed in late 19th-century costumes, in the presence of the Provencal folk group La Coupo Santo (song and dance).
Visibility of the traditional table of 13 desserts.
German :
Einweihung der Krippe, die mit den traditionellen Santons aus der Kirche Saint-Nicolas, die Ende des 19. Jahrhunderts gekleidet wurden, gestaltet wurde, in Anwesenheit der provenzalischen Folkloregruppe La Coupo Santo (Gesang und Tanz).
Sichtbarmachung der traditionellen Tafel mit den 13 Desserts.
Italiano :
Inaugurazione della culla, realizzata con i tradizionali santoni della chiesa di Saint-Nicolas vestiti in abiti di fine Ottocento, alla presenza del gruppo folkloristico provenzale La Coupo Santo (canti e balli).
Sarà esposta la tradizionale tavola dei 13 dolci.
Espanol :
Inauguración de la cuna, realizada con santones tradicionales de la iglesia de Saint-Nicolas vestidos con trajes de finales del siglo XIX, en presencia del grupo folclórico provenzal La Coupo Santo (canto y danza).
Se expondrá la mesa tradicional de 13 postres.
L’événement Inauguration de la crèche provençale au musée Albert Reynaud Marignane a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Marignane