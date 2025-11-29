INAUGURATION DE LA CRECHE TRADITIONNELLE DE NOEL Béziers

INAUGURATION DE LA CRECHE TRADITIONNELLE DE NOEL

2025-11-29

Venez découvrir la crèche traditionnelle de Noël, avec la participation des Petits Chanteurs de la Trinité.

Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Come and discover the traditional Christmas crib, with the participation of the Petits Chanteurs de la Trinité.

German :

Erleben Sie die traditionelle Weihnachtskrippe unter Mitwirkung der Petits Chanteurs de la Trinité .

Italiano :

Venite a scoprire la tradizionale culla natalizia, con la partecipazione dei Petits Chanteurs de la Trinité.

Espanol :

Venga a descubrir la tradicional cuna de Navidad, con la participación de los Petits Chanteurs de la Trinité.

