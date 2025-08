Inauguration de la crèche « Vent d’éveil » Cabourg

Inauguration de la crèche « Vent d’éveil »

Rue Pierre Thieulle Cabourg Calvados

Emmanuel Porcq, Maire de Cabourg et Conseiller départemental du Calvados, et le Conseil Municipal vous invitent à l’inauguration de la crèche « Vent d’éveil » le mercredi 20 août à 17h rue Pierre Thieulle.

English : Inauguration de la crèche « Vent d’éveil »

Emmanuel Porcq, Mayor of Cabourg and Calvados Departmental Councillor, and the Town Council invite you to the inauguration of the « Vent d’éveil » day nursery on Wednesday August 20 at 5pm, rue Pierre Thieulle.

German : Inauguration de la crèche « Vent d’éveil »

Emmanuel Porcq, Bürgermeister von Cabourg und Mitglied des Departements Calvados, und der Stadtrat laden Sie zur Einweihung der Kinderkrippe « Vent d’éveil » am Mittwoch, den 20. August um 17 Uhr in der Rue Pierre Thieulle ein.

Italiano :

Emmanuel Porcq, sindaco di Cabourg e membro del Consiglio dipartimentale del Calvados, e l’amministrazione comunale vi invitano all’inaugurazione dell’asilo nido « Vent d’éveil » mercoledì 20 agosto alle 17.00 in rue Pierre Thieulle.

Espanol :

Emmanuel Porcq, alcalde de Cabourg y miembro del Consejo Departamental de Calvados, y el Ayuntamiento le invitan a la inauguración de la guardería « Vent d’éveil » el miércoles 20 de agosto a las 17.00 horas en la rue Pierre Thieulle.

