Inauguration de la crèche Vitrine de Noël Défilé lumineux Place du Centre Saint-Briac-sur-Mer samedi 13 décembre 2025.

Place du Centre Centre Bourg Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

2025-12-13 17:15:00

2025-12-13

2025-12-13

Venez partager un moment magique à la tombée de la nuit !

Inauguration de la célèbre crèche de Saint-Briac, mise en valeur par ses santons, ses moutons et sa frise dans un décor féerique… le tout accompagné de musique envoûtante.

Ne manquez pas non plus la Vitrine de Noël de l’Union des Commerçants et Artisans (pharmacie du centre).

Des bulletins de participation seront disponibles chez vos commerçants partenaires, avec de nombreux lots à gagner !

Et pour réchauffer l’ambiance, l’UCASB vous offrira un verre de vin chaud.

Une soirée chaleureuse et festive à vivre en famille ou entre amis ! .

Place du Centre Centre Bourg Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 34

