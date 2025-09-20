Inauguration de la Créolothèque Kaz 21 Tonnerre
Inauguration de la Créolothèque
Kaz 21 21 Rue Saint-Pierre Tonnerre Yonne
Gratuit
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 20:00:00
2025-09-20
Kréyolotèk, mini médiathèque afro-caribéenne
Lectures d’Astrid Adverbe à 16h
Peinture Live d’Agnès DJAFRI
Concert Afro-rock de Rosine Nguélé, une artiste chanteuse, comédienne, conteuse .
Kaz 21 21 Rue Saint-Pierre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 01 35
