Inauguration de la Créolothèque Kaz 21 Tonnerre

Inauguration de la Créolothèque Kaz 21 Tonnerre samedi 20 septembre 2025.

Inauguration de la Créolothèque

Kaz 21 21 Rue Saint-Pierre Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 20:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Kréyolotèk, mini médiathèque afro-caribéenne

Lectures d’Astrid Adverbe à 16h

Peinture Live d’Agnès DJAFRI

Concert Afro-rock de Rosine Nguélé, une artiste chanteuse, comédienne, conteuse .

Kaz 21 21 Rue Saint-Pierre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 01 35

English : Inauguration de la Créolothèque

German : Inauguration de la Créolothèque

Italiano :

Espanol :

L’événement Inauguration de la Créolothèque Tonnerre a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois