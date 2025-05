Inauguration de la D513 – Cabourg, 26 mai 2025 16:30, Cabourg.

Calvados

Inauguration de la D513 100 avenue Guillaume Le Conquérant Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-26 16:30:00

fin : 2025-05-26

Date(s) :

2025-05-26

Venez assister à l’inauguration de la D513 le lundi 26 mai à 16h30, en présence de Jean Léonce Dupont, Président du Département du Calvados et d’Emmanuel Porcq, Maire de Cabourg et Conseiller départemental du Calvados, et du Conseil Municipal. Rendez-vous au PRL Le Vert Pré (100 avenue Guillaume Le Conquérant)

Venez assister à l’inauguration de la D513 le lundi 26 mai à 16h30, en présence de Jean Léonce Dupont, Président du Département du Calvados et d’Emmanuel Porcq, Maire de Cabourg et Conseiller départemental du Calvados, et du Conseil Municipal. Rendez-vous au PRL Le Vert Pré (100 avenue Guillaume Le Conquérant) .

100 avenue Guillaume Le Conquérant

Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 88 88

English : Inauguration de la D513

Come and attend the inauguration of the D513 on Monday May 26 at 4:30pm, in the presence of Jean Léonce Dupont, President of the Calvados Département and Emmanuel Porcq, Mayor of Cabourg and Calvados Departmental Councillor, and the Town Council. Meet at PRL Le Vert Pré (100 avenue Guillaume Le Conquérant)

German : Inauguration de la D513

Seien Sie dabei, wenn die D513 am Montag, den 26. Mai um 16:30 Uhr in Anwesenheit von Jean Léonce Dupont, Präsident des Departements Calvados, und Emmanuel Porcq, Bürgermeister von Cabourg und Mitglied des Departements Calvados, sowie des Gemeinderats eingeweiht wird. Treffpunkt: PRL Le Vert Pré (100 avenue Guillaume Le Conquérant)

Italiano :

Partecipate all’inaugurazione della D513 lunedì 26 maggio alle 16.30, alla presenza di Jean Léonce Dupont, Presidente del Dipartimento del Calvados, di Emmanuel Porcq, Sindaco di Cabourg e Consigliere dipartimentale del Calvados, e del Consiglio comunale. Appuntamento al PRL Le Vert Pré (100 avenue Guillaume Le Conquérant)

Espanol :

Asista a la inauguración de la D513 el lunes 26 de mayo a las 16.30 horas, en presencia de Jean Léonce Dupont, Presidente del Departamento de Calvados, y de Emmanuel Porcq, Alcalde de Cabourg y Consejero Departamental de Calvados, así como del Ayuntamiento. Cita en PRL Le Vert Pré (100 avenue Guillaume Le Conquérant)

L’événement Inauguration de la D513 Cabourg a été mis à jour le 2025-05-08 par OT Cabourg