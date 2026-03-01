Inauguration de la Ferme de la Villette La Villette Paris

Le week-end des 28 et 29 mars 2026, La Villette inaugurera une nouvelle zone de 15 000 m² dédiée à la sensibilisation au vivant et à la biodiversité, ainsi qu’un nouvel axe de promenade reliant le canal de l’Ourcq au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Au programme découverte en continu des espaces, démonstrations, ateliers, ….

Un week-end d’ouverture festif, gratuit et en pleine nature !

Après une ouverture partielle de la Ferme de la Villette en 2023, le parc s’agrandit !

Du samedi 28 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

