Inauguration de la fontaine de Font Cloud – Mortagne-sur-Gironde 21 juin 2025 11:00

Charente-Maritime

Inauguration de la fontaine de Font Cloud Font Cloud Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

L’association MISENVAL vous invite à l’inauguration de la fontaine de Font Cloud en présence de Stéphane Cotier, le maire et du Père Pascal Grégoire Delage. Agrémenté d’une ambiance musicale médiévale.

Vin d’honneur offert par la Municipalité

Font Cloud

Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine misenvalmortagne@gmail.com

English :

The MISENVAL association invites you to the inauguration of the Font Cloud fountain in the presence of Mayor Stéphane Cotier and Father Pascal Grégoire Delage. With a medieval musical accompaniment.

Honorary wine offered by the Municipality

German :

Der Verein MISENVAL lädt Sie zur Einweihung des Brunnens von Font Cloud in Anwesenheit von Stéphane Cotier, dem Bürgermeister, und Pater Pascal Grégoire Delage ein. Garniert mit mittelalterlicher Musik.

Der Ehrenwein wird von der Stadtverwaltung angeboten

Italiano :

L’associazione MISENVAL vi invita all’inaugurazione della fontana di Font Cloud alla presenza del sindaco Stéphane Cotier e di padre Pascal Grégoire Delage. Ci sarà un accompagnamento musicale medievale.

Bevande offerte dal Comune

Espanol :

La asociación MISENVAL le invita a la inauguración de la fuente Font Cloud en presencia del alcalde Stéphane Cotier y del padre Pascal Grégoire Delage. Habrá un acompañamiento musical medieval.

Bebidas ofrecidas por el Ayuntamiento

