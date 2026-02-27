Inauguration de la fresque d’Olivier Lambert Maison de Garonne Boé

Inauguration de la fresque d’Olivier Lambert

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-02

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02

Suite au nouveau décor extérieur dont s’est parée la Maison de Garonne, nous vous convions au vernissage afin d’inaugurer cette fresque murale inspirée du lieu. En présence de l’artiste urbain-muraliste, Olivier Lambert.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Inauguration de la fresque d’Olivier Lambert

The Maison de Garonne?s new exterior decor is now complete, and we invite you to the vernissage to inaugurate this mural inspired by the site. In the presence of urban-muralist Olivier Lambert.

