Inauguration de la fresque géante de la Beaujoire Rue de Saint Joseph de Porterie Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 12:00 –

Gratuit : oui Accès libre Tout public

???? Temps forts : inauguration pendant les journées du patrimoine le 20 septembre (expo photo, traiteur et petit spectacle conté) Puis, du 20 septembre au 3 octobre 2025, l’association l’ARALB* s’affiche au café loco. Des luttes pour préserver les patrimoines de notre quartier jusqu’à la réalisation de la fresque géante près du stade de la Beaujoire, découvrez les activités et actions de ces habitants engagés !* Amis des Riverains de la Beaujoire

Rue de Saint Joseph de Porterie Nantes 44477