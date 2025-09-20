Inauguration de la fresque murale « Le village », de Pierre Scholla en présence de l’artiste École Jacques-Bourgoin Corbeil-Essonnes

Inauguration de la fresque murale « Le village », de Pierre Scholla en présence de l’artiste École Jacques-Bourgoin Corbeil-Essonnes samedi 20 septembre 2025.

Peinte en 1998 par Pierre Scholla, cette fresque de 120 m² se dévoilera de nouveau aux habitants suite à sa restauration. Inauguration suivie d’un verre de l’amitié.

Rendez-vous 4 rue du Charbon Blanc, à côté de l’école Jacques-Bourgoin.

École Jacques-Bourgoin 8 quai Bourgoin 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

