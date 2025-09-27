Inauguration de la fresque Villons-les-Buissons

Inauguration de la fresque Villons-les-Buissons samedi 27 septembre 2025.

Inauguration de la fresque

Salle multifonction de villons-les-buissons Villons-les-Buissons Calvados

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Assistez à l’inauguration de la fresque de Raphaël Garnier

Participez à la création d’une fresque collective sous la direction de l’artiste Raphaël Garnier, lors d’ateliers ouverts à tous.

Œuvre emblématique du Millénaire, elle illustrera l’identité et l’histoire du village.

RDV le samedi 27 septembre

Inscriptions villonslesbuissons.fr .

Salle multifonction de villons-les-buissons Villons-les-Buissons 14610 Calvados Normandie +33 2 31 28 53 54

English : Inauguration de la fresque

Attend the inauguration of Raphaël Garnier’s fresco

German : Inauguration de la fresque

Seien Sie bei der Einweihung des Freskos von Raphaël Garnier dabei

Italiano :

Partecipare all’inaugurazione dell’affresco di Raphaël Garnier

Espanol :

Asista a la inauguración del fresco de Raphaël Garnier

