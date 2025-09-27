Inauguration de la fresque Villons-les-Buissons
Inauguration de la fresque Villons-les-Buissons samedi 27 septembre 2025.
Inauguration de la fresque
Salle multifonction de villons-les-buissons Villons-les-Buissons Calvados
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Assistez à l’inauguration de la fresque de Raphaël Garnier
Participez à la création d’une fresque collective sous la direction de l’artiste Raphaël Garnier, lors d’ateliers ouverts à tous.
Œuvre emblématique du Millénaire, elle illustrera l’identité et l’histoire du village.
RDV le samedi 27 septembre
Inscriptions villonslesbuissons.fr .
Salle multifonction de villons-les-buissons Villons-les-Buissons 14610 Calvados Normandie +33 2 31 28 53 54
English : Inauguration de la fresque
Attend the inauguration of Raphaël Garnier’s fresco
German : Inauguration de la fresque
Seien Sie bei der Einweihung des Freskos von Raphaël Garnier dabei
Italiano :
Partecipare all’inaugurazione dell’affresco di Raphaël Garnier
Espanol :
Asista a la inauguración del fresco de Raphaël Garnier
L’événement Inauguration de la fresque Villons-les-Buissons a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Caen la Mer