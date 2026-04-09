Inauguration de la galerie de la cathédrale Saint-Maurice d’Angers, Cathédrale Saint-Maurice, Angers

Inauguration de la galerie de la cathédrale Saint-Maurice d’Angers Jeudi 9 avril, 18h00 Cathédrale Saint-Maurice Maine-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T18:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-09T18:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:30:00+02:00

Les Angevins sont invités à découvrir la galerie imaginée par Kengo Kuma à l’occasion de son inauguration officielle. Une soirée placée sous le signe de l’art et du partage, ouverte à tous.

Programme :

18h : Inauguration officielle. La cérémonie s’ouvrira par un temps protocolaire réunissant les principaux acteurs du projet. Plusieurs prises de parole viendront marquer ce moment, dont celle de l’architecte japonais de renommée internationale Kengo Kuma.

18h45 – 19h15 : Bénédiction religieuse de la galerie, accompagnée de psaumes et d’orgue. Ce temps solennel offrira un moment de recueillement et de partage, inscrivant la galerie dans une dimension à la fois culturelle et spirituelle.

19h30 – 20h30 : Spectacle. Arts du cirque, chants accompagnés à la harpe japonaise, danse et lecture, proposés par Le Quai – Centre dramatique national d’Angers et le Centre national de danse contemporaine.

Cathédrale Saint-Maurice 4 Rue Saint-Christophe, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

En présence de l’architecte japonais de renommée internationale Kengo Kuma

©Drac Pays de la Loire