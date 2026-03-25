Inauguration de la grainothèque Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
Inauguration de la grainothèque Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains samedi 18 avril 2026.
Inauguration de la grainothèque
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Pôle culturel de Saint-Honoré-les-Bains inaugure sa grainothèque en partenariat avec l’association Semences partagées . Sur le principe des boites à livres Vous déposez et prenez les graines qui vous intéressent Tout public. Renseignements mediatheque@sainthonorelesbains.fr .
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@saint-honorelesbains.fr
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English : Inauguration de la grainothèque
L’événement Inauguration de la grainothèque Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Rives du Morvan
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