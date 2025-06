Inauguration de la Guinguette du Justin Entre le camping et la piscine Die 3 juillet 2025 07:00

Inauguration autour d’un apéro musical avec l’École de Musique et Emma de Groove toujours pour une initiation à la danse swing suivi d’un bal de poche.

English :

Opening with a musical aperitif with the École de Musique and Emma de Groove for an introduction to swing dancing, followed by a pocket ball.

German :

Eröffnung mit einem musikalischen Aperitif mit der Musikschule und Emma de Groove immer für eine Einführung in den Swingtanz, gefolgt von einem Taschenball.

Italiano :

Apertura con un aperitivo musicale con l’École de Musique ed Emma de Groove per un’introduzione alla danza swing, seguita da un pocket ball.

Espanol :

Apertura con un aperitivo musical con la École de Musique y Emma de Groove para una iniciación al baile swing, seguida de un baile de bolsillo.

