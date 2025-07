Inauguration de la ludothèque et soirée jeux pizzas Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Inauguration de la ludothèque et soirée jeux pizzas

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Inauguration de la ludothèque suivie d’une soirée jeux pizzas ouverte à tous.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Inauguration de la ludothèque et soirée jeux pizzas

Inauguration of the toy library, followed by a games and pizza evening open to all.

German :

Einweihung der Ludothek mit anschließendem Spiele- und Pizzaabend, der für alle offen ist.

Italiano :

Inaugurazione della ludoteca seguita da una serata di giochi e pizza aperta a tutti.

Espanol :

Inauguración de la ludoteca seguida de una velada de juegos y pizza abierta a todos.

