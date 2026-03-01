Inauguration de la Maison Jaune Pontgouin
Inauguration de la Maison Jaune Pontgouin samedi 7 mars 2026.
Inauguration de la Maison Jaune
20 Place des Halles Pontgouin Eure-et-Loir
Début : 2026-03-07 11:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Après deux mois de travaux et réaménagements, l’équipe de la Maison Jaune, Resto & Café associatif de Pontgouin, est heureuse de vous accueillir pour l’inauguration du samedi 7 mars de 11h à 18h.
Venez nombreux pour découvrir les lieux, rencontrer la nouvelle équipe qui se lance dans l’aventure, et passer un bon moment ! .
20 Place des Halles Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 71 55 28 70
English :
Inauguration of the Maison Jaune
