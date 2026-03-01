Inauguration de la Maison Jaune Pontgouin

Inauguration de la Maison Jaune

20 Place des Halles Pontgouin Eure-et-Loir

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

Inauguration de la Maison Jaune

Après deux mois de travaux et réaménagements, l’équipe de la Maison Jaune, Resto & Café associatif de Pontgouin, est heureuse de vous accueillir pour l’inauguration du samedi 7 mars de 11h à 18h.

Venez nombreux pour découvrir les lieux, rencontrer la nouvelle équipe qui se lance dans l’aventure, et passer un bon moment ! .

Inauguration of the Maison Jaune

