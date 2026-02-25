Inauguration de la maquette de la gare de la Bernerie 1970 Rue du Clos du Pin La Bernerie-en-Retz

Inauguration de la maquette de la gare de la Bernerie 1970

Rue du Clos du Pin Ancienne gare La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07 2026-03-08

!!! La nouvelle maison de l’histoire vous invite à découvrir la maquette de la gare de la Bernerie-en-Retz comme en 1970.

Après deux ans et demi de recherches et de travail, l’association Retz Loisirs Modélisme à le plaisir de vous présenter la maquette de la gare reconstituée comme elle était en 1970.

C’est un voyage dans le passé ferroviaire de la commune, 87 fois plus petit que la réalité.

Venez admirer ce travail de minutie et de patience avant que la maquette ne reparte pour des salons nationaux et internationaux pour les prochaines années.

L’association RPNDC sera aussi présente pour présenter une exposition.

L’entrée est libre et ouverte à tous adhérents, amis, curieux, familles…

Rue du Clos du Pin Ancienne gare La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr

English :

!!! The new Maison de l’Histoire invites you to discover the model of the Bernerie-en-Retz station as it was in 1970.

