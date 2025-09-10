Inauguration de la Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet Médiathèque Oye-et-Pallet
Inauguration de la Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet
Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs
Début : 2025-09-10 15:00:00
fin : 2025-09-10 17:00:00
2025-09-10
La Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet et le Périscolaire se parent de leurs plus beaux atours, pour leurs inaugurations !
Les Maires des 4 villages que sont Oye-et-Pallet, La Planée, Les Grangettes et Malpas, vous convient à participer à l’inauguration de ce projet intercommunal ambitieux !
⭐️Bienvenue à toutes et tous ! ⭐️
Projet soutenu par la DRAC, la Caf Allocations familiales, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Médiathèque Départementale du Doubs .
Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
