Inauguration de la Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet Médiathèque Oye-et-Pallet

Inauguration de la Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet

Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs

Début : 2025-09-10 15:00:00

fin : 2025-09-10 17:00:00

2025-09-10

La Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet et le Périscolaire se parent de leurs plus beaux atours, pour leurs inaugurations !

Les Maires des 4 villages que sont Oye-et-Pallet, La Planée, Les Grangettes et Malpas, vous convient à participer à l’inauguration de ce projet intercommunal ambitieux !

⭐️Bienvenue à toutes et tous ! ⭐️

Projet soutenu par la DRAC, la Caf Allocations familiales, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Médiathèque Départementale du Doubs .

Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

