Inauguration de la médiathèque Lizaga

Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

La commune vous invite à l’inauguration du château de Lizaga, future médiathèque.

Au programme

14h30 Défilé depuis la Plaza Berri au château de Lizaga

-Discours

-Spectacle inaugural

-Visites de la médiathèque (sur inscription)

-Goûter

En cas de mauvais temps, le défilé et le spectacle inaugural seront annulés. Si besoin, une communication sera faite à ce sujet quelques jours avant l’inauguration.

Une permanence physique pour les personnes n’ayant pas la possibilité de s’inscrire sur internet est mise en place en mairie

– le mardi 02 décembre de 14h à 16h,

– le jeudi 04 décembre de 10h à 12h. .

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 15 27

