Inauguration de la médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
La commune vous invite à l’inauguration du château de Lizaga, future médiathèque.
Au programme
14h30 Défilé depuis la Plaza Berri au château de Lizaga
-Discours
-Spectacle inaugural
-Visites de la médiathèque (sur inscription)
-Goûter
En cas de mauvais temps, le défilé et le spectacle inaugural seront annulés. Si besoin, une communication sera faite à ce sujet quelques jours avant l’inauguration.
Une permanence physique pour les personnes n’ayant pas la possibilité de s’inscrire sur internet est mise en place en mairie
– le mardi 02 décembre de 14h à 16h,
– le jeudi 04 décembre de 10h à 12h. .
Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 15 27
