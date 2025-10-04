Inauguration de la médiathèque Médiathèque Erik Orsenna Châteauneuf-Grasse

Inauguration de la médiathèque Médiathèque Erik Orsenna Châteauneuf-Grasse samedi 4 octobre 2025.

Inauguration de la médiathèque 4 et 5 octobre Médiathèque Erik Orsenna Alpes-Maritimes

Entrée gratuite. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-05T11:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

Venez fêter l’inauguration de la médiathèque en présence de notre parrain Erik Orsenna.

Visites, conférence, concerts, lectures, jeux et exposition sont au rendez-vous !

Médiathèque Erik Orsenna 25 route du Village 06740 Chateauneuf-grasse Châteauneuf-Grasse 06740 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493424171 https://mediatheque.ville-chateauneuf.fr/ La médiathèque Erik Orsenna est une villa restaurée en un tiers-lieu culturel. Lieu de vie chaleureux situé au coeur du village de Châteauneuf dans un écrin de verdure, la médiathèque invite au partage, aux rencontres culturelles, à la rêverie. Venez fêter son inauguration. Parking à proximité

Venez fêter l’inauguration de la médiathèque en présence de notre parrain Erik Orsenna.

Mairie de Châteauneuf