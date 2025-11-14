INAUGURATION DE LA MÉDUSE ELECTRIQUE Sète

INAUGURATION DE LA MÉDUSE ELECTRIQUE

SURPRISE ! La Méduse Electrique traverse l’étang pour débarquer à Sète dans une boutique flambant neuve et vous invite à fêter ça !

SURPRISE ! La Méduse Electrique traverse l’étang pour débarquer à Sète dans une boutique flambant neuve et vous invite à fêter ça !Ouverte à l’année, au cœur du quartier du théâtre, la Méduse Électrique garde la même recette qu’à Mèze une boutique de créateurs par les créateurs.Pour ce premier cru, pas moins de 26 Artisans ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail ainsi que leur savoir-faire Acid Formik Revue d’artAndorinhas Savonnerie et parfums d’ambianceAtelier Caumeil Joaillerie en métaux précieuxAtelier du Raïol LuminairesCaroline Joyaux Accessoires femmeCervannes Pate de verreDH Artiste plasticienDudit Maroquinerie MaroquinerieFleur de Mamoot Illustrations humoristiquesFinck Luminaires vitrailGabriel Beghi Design CéramiquesGwenaelle Georges ReliureJoséphine CéramiquesJolis momes Habillement enfantJulia Gyse CéramiquesL’adorée Créations Bijoux en argile polymèreLaurence Sarnette Sculpture en fils de ferLaura Samé LinogravureMadame Bergamotte Vêtements upcyclésMa machine et moi ébénisterieMaLN IllustrationsMehrake Ghodsi IllustrationsMorue d’eau douce Sacs banane et bagdesMoloko Lingerie rock’n’rollPompon et Tricotin Textiles et zéro déchetTīnctō Teinture végétaleVernissage et rencontre des créateurs le 14 Novembre de 18 à 22h8 Rue Voltaire 34200 SETEOuvert 7 jours 7 de 10h à 19h au mois de Décembredu Mardi au Samedi le reste du temps .

8 rue Voltaire Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 66 61 09 75 collectifcourtscircuits@gmail.com

English :

SURPRISE! La Méduse Electrique crosses the pond to land in a brand-new boutique in Sète, and invites you to celebrate!

German :

SURPRISE !!! La Méduse Electrique überquert den Teich, um in Sète in einem brandneuen Geschäft zu landen, und lädt Sie zum Feiern ein!

Italiano :

UNA SORPRESA! La Méduse Electrique attraversa lo stagno per approdare in un nuovissimo negozio a Sète e vi invita a festeggiare!

Espanol :

¡UNA SORPRESA! La Méduse Electrique cruza el charco para aterrizar en una flamante tienda en Sète y ¡te invita a celebrarlo!

