Inauguration de la Micro-Folie Mairie Moulins-Engilbert

Inauguration de la Micro-Folie

Mairie 40 rue des Fossés Moulins-Engilbert Nièvre

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

La Culture au plus près du territoire Bazois Loire Morvan !

Vendredi 31 octobre à 18h, la Communauté de communes Bazois Loire Morvan et la municipalité de Moulins-Engilbert vous invitent à l’inauguration de la micro-folie dans la cour et la salle des mariages de la mairie.

A cette occasion, la compagnie TéATR’éPROUVèTE dévoilera son spectacle Cabinet de Poésie Générale , qui met à l’honneur la poésie par des textes de poètes de divers styles et diverses époques, avec de la musique, des improvisations et des interactions avec les spectateurs auscultations et radiographies poétiques pour le bien des patients !

La Micro-Folie à Moulins-Engilbert met à disposition du public son musée numérique, le fablab’ d’initiation et la ludothèque.

Véritable plateforme culturelle de proximité, la Micro-Folie permet d’accéder aux collections d’un certain nombre d’établissements culturels nationaux.

La Micro-Folie est articulée autour du Musée numérique. Réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et musées, nationaux et internationaux, cette galerie d’art numérique est une offre culturelle inédite.

L’Espace atelier/Fablab s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer leur créativité grâce aux divers outils numériques (imprimantes 3D, ordinateurs, …).

La Micro-Folie est ouverte et accessible les mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h (autres jours sur rendez-vous).

Infos à microfolie@bazoisloiremorvan.fr

Projet coordonné par La Villette et porté par le Ministère de la Culture, développé sur notre territoire par la Communauté de communes Bazois Loire Morvan. .

Mairie 40 rue des Fossés Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 microfolie@bazoisloiremorvan.fr

