Inauguration de la nouvelle exposition » Sur les traces du vétyver Bourbon » Centre Culturel Le Sud Saint-Pierre

Inauguration de la nouvelle exposition » Sur les traces du vétyver Bourbon » Centre Culturel Le Sud Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Inauguration de la nouvelle exposition » Sur les traces du vétyver Bourbon » Samedi 20 septembre, 14h00 Centre Culturel Le Sud La Réunion

L’accès est gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Laissez vous emporter par l’univers fascinant du vétyver, plante emblématique de La Réunion.

Photographies, insatllations végétales et senteurs se mêlent pour révéler toutes les facettes de cette plante.

L’inauguration sera l’occasion de rencontrer l’artiste Gaëlle GONTHIER.

Centre Culturel Le Sud 60 rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion +262 262 81 77 60 https://www.facebook.com/LeSudCentreCulturel;https://www.instagram.com/lesud.culture/ Inauguré en Octobre 2024, Le Centre Culturel Le Sud est basé à Saint-Pierre dans l’ancien tribunal de première instance (site inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques).

Lieu de vie et d’expérimentation, Le Sud accompagne les artistes et initie des actions culturelles inclusives pour rendre l’art et la culture accessibles à tous.

Ce lieu favorise la rencontre entre toutes les formes d’expression : arts plastiques, arts visuels, littérature, arts du spectacle, arts appliqués… dans des espaces spécialement conçus à cet effet.

« Sur les traces du vétyver Bourbon »

©niblinestudio