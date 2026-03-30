Inauguration de la nouvelle Guinguette du Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Fourques-sur-Garonne

Inauguration de la nouvelle Guinguette du Coussoulat

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

INAUGURATION DE LA GUINGUETTE

C’est parti pour une nouvelle saison… et pas n’importe laquelle !

INAUGURATION DE LA GUINGUETTE

C’est parti pour une nouvelle saison… et pas n’importe laquelle !

4ème année

4 mois de travaux

Tout a changé… et on a hâte de vous faire découvrir ça !

Pour cette soirée exceptionnelle

DJ Janfi sera aux platines pour ambiancer la soirée

Dégustation avec nos partenaires

On vous attend nombreux pour partager ce moment unique avec nous !

Ouverture officielle le 1er avril… (et ce n’est pas un poisson ) .

Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 73 92 24 lafermecoussoulat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Inauguration de la nouvelle Guinguette du Coussoulat

INAUGURATION OF THE GUINGUETTE

It’s time for a new season? and not just any season!

L’événement Inauguration de la nouvelle Guinguette du Coussoulat Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne