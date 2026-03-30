Inauguration de la nouvelle Guinguette du Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Fourques-sur-Garonne
Inauguration de la nouvelle Guinguette du Coussoulat Lieu-dit Coussoulat Fourques-sur-Garonne samedi 18 avril 2026.
Inauguration de la nouvelle Guinguette du Coussoulat
Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
INAUGURATION DE LA GUINGUETTE
C’est parti pour une nouvelle saison… et pas n’importe laquelle !
INAUGURATION DE LA GUINGUETTE
C’est parti pour une nouvelle saison… et pas n’importe laquelle !
4ème année
4 mois de travaux
Tout a changé… et on a hâte de vous faire découvrir ça !
Pour cette soirée exceptionnelle
DJ Janfi sera aux platines pour ambiancer la soirée
Dégustation avec nos partenaires
On vous attend nombreux pour partager ce moment unique avec nous !
Ouverture officielle le 1er avril… (et ce n’est pas un poisson ) .
Lieu-dit Coussoulat Ferme du Coussoulat Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 73 92 24 lafermecoussoulat@gmail.com
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English : Inauguration de la nouvelle Guinguette du Coussoulat
INAUGURATION OF THE GUINGUETTE
It’s time for a new season? and not just any season!
L’événement Inauguration de la nouvelle Guinguette du Coussoulat Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne