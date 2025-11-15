Inauguration de la nouvelle librairie et du salon de thé Librairie L’Arbre Sans Fin Pesmes

Inauguration de la nouvelle librairie et du salon de thé

Librairie L’Arbre Sans Fin 22 Grande Rue Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

La librairie l’Arbre sans fin et le salon de thé Lucile Pâtisse vous invite à leur inauguration.

Des lectures, des contes, des ateliers, des dédicaces avec à boire et à manger ! .

Librairie L’Arbre Sans Fin 22 Grande Rue Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 07 08 95 librairiearbresansfin@gmail.com

English : Inauguration de la nouvelle librairie et du salon de thé

German : Inauguration de la nouvelle librairie et du salon de thé

Italiano :

Espanol :

L’événement Inauguration de la nouvelle librairie et du salon de thé Pesmes a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY