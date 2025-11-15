Inauguration de la nouvelle librairie et du salon de thé Librairie L’Arbre Sans Fin Pesmes
Inauguration de la nouvelle librairie et du salon de thé Librairie L'Arbre Sans Fin Pesmes samedi 15 novembre 2025.
Librairie L'Arbre Sans Fin 22 Grande Rue Pesmes Haute-Saône
2025-11-15 10:00:00
2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
La librairie l’Arbre sans fin et le salon de thé Lucile Pâtisse vous invite à leur inauguration.
Des lectures, des contes, des ateliers, des dédicaces avec à boire et à manger ! .
Librairie L'Arbre Sans Fin 22 Grande Rue Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
