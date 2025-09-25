Inauguration de la Petite Librairie Route de Lauzun Bourgougnague

Route de Lauzun La Vieille École Bourgougnague Lot-et-Garonne

À l’occasion de la création du coin lecteurs, l’association Les Copains de la Vieille École vous invite à l’inauguration de la petite librairie, en partenariat avec La Mauvaise Herbe. Au programme de cette soirée lecture musicale à voix haute, tombola à la pesée, dédicace et mini-rencontre d’un auteur local de BD. .

Route de Lauzun La Vieille École Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr

English : Inauguration de la Petite Librairie

To mark the creation of the readers’ corner, the association Les Copains de la Vieille École invites you to the inauguration of the little bookshop, in partnership with La Mauvaise Herbe. The evening’s program includes a musical reading aloud, a raffle at the weigh-in, and a meeting with a local comic book author.

German : Inauguration de la Petite Librairie

Anlässlich der Einrichtung der Leseecke lädt Sie der Verein Les Copains de la Vieille École in Zusammenarbeit mit La Mauvaise Herbe zur Einweihung der kleinen Buchhandlung ein. Auf dem Programm stehen an diesem Abend: musikalisches Vorlesen, eine Tombola beim Wiegen und das Treffen mit einem lokalen Comic-Autor.

Italiano :

In occasione dell’apertura dell’angolo dei lettori, Les Copains de la Vieille École vi invitano all’inaugurazione della piccola libreria, in collaborazione con La Mauvaise Herbe. Il programma della serata prevede una lettura musicale ad alta voce, una tombola alla pesa e un incontro con un autore di fumetti locale.

Espanol : Inauguration de la Petite Librairie

Con motivo de la apertura del rincón de los lectores, Les Copains de la Vieille École le invitan a la inauguración de la pequeña librería, en colaboración con La Mauvaise Herbe. El programa de la velada incluye una lectura musical en voz alta, una tómbola en el pesaje y un encuentro con un autor local de cómics.

